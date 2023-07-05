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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

صدر حديثا.. "يوميات لا شأن لي بها" رواية للسورية خلود شرف

صدى البلد

صدر حديثا عن دار الساقي للنشر، في بيروت، رواية بعنوان "يوميات لا شأن لي بها" للكاتبة السورية خلود شرف.

تدور أحداث رواية "يوميات لا شأن لي بها" في بلد اللجوء حول فتاة تستيقظ لتجد أمامها عدداً من الأبواب المشرّعة، هي الهاربة من الحرب، والنّاجية من الموت، والعالقة في شباك الذاكرة.

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بين واقعٍ تجري فيه الحياة طبيعيةً، وذاكرةٍ مثقلةٍ بكل ما اختبرته من خوف وعنف وقمع، تعيد تشكيل سيرتها ذهنياً، مخترقةً حاجز الزمان والمكان، بحثاً عن معنىً لوجودها الإنساني؛ فتغدو سيرتها حكايةً لكلّ الحروب، حكاية الرغبة في الحياة، والصراع من أجل البقاء، والبحث عن أمنيّات رسمت معالمه يوماً تهويدة الطفولة. إنّها سيرة الموتى والمنفيين واللاجئين والغرقى والضحايا، ترويها النّاجية.

يشار إلى أن خلود شرف شاعرة وكاتبة وباحثة سوريّة، تُرجمت كتاباتها إلى عشر لغات، وحازت على جائزة ابن بطوطة فى أدب الرحلة عام 2019.

رواية ابن بطوطة جائزة ابن بطوطة دار الساقي للنشر بيروت

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