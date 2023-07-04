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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مؤسسة هنداوي تتعاقد مع أسرة الدكتور رءوف عباس لنشر أعماله إلكترونيًا ..تفاصيل

صدى البلد

تعاقدت أسرة المؤرخ الدكتور رءوف عباس مع مؤسسة هنداوى لنشر جميع أعماله إلكترونيا وإتاحتها مجانا للقراء والباحثين. 

وقد نشرت المؤسسة  واحدا من كتبه وهو جماعة النهضة القومية وستتابع نشر باقى أعماله.

مؤسسة هنداوي

و«مؤسسة هنداوي» مؤسسة غير هادفة للربح، تسعى إلى إحداث أثر كبير في عالم المعرفة العربية. وتهتم المؤسسة بالترجمة وتعمل على تكوين أكبر مكتبة عربية تضم أهم كتب التراث العربي الحديث حفاظًا عليها من الاندثار. حيث تقوم المؤسسة بنشر المؤلفات القيِّمة مما كُتب بالعربية أو ترجم إليها في مختلِف المجالات: العلمية، والأدبية، والفنية، وغيرها في صور إلكترونية، لتتيحها مجانًا عبر موقعها للقارئ العربي. وتضم مكتبة هنداوي حاليا ما يزيد عن ثلاثة آلاف كتاب إلكترونى.

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رءوف عباس

رءوف عباس هو أحد أبرز المؤرِّخين المصريين في العصر الحديث، وهو صاحب مدرسة في التاريخ الاجتماعي، تخرَّج فيها العديد من الباحثين الذين تميَّزوا في هذا المجال وساهَموا في نشرها في اليابان وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

مؤسسة هنداوي التراث العربى رءوف عباس جماعة النهضة القومية الباحثين هنداوي

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