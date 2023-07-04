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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. أمسية شعرية غنائية فى ختام احتفال الإنتاج الثقافى بثورة 30 يونيو

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات احتفاله بذكرى ثورة 30 يونيو، بأمسية شعرية غنائية فى التاسعة من مساء غد، الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يشارك في الحفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بفرقته الموسيقية التى تقدم باقة من أشهر الأغانى الوطنية، يتغنى بها المطرب أحمد محسن والمطربة حنان الخولي والمطربة هند عمر، كما يقدم الشاعر محمد بهجت، مجموعة من القصائد الشعرية فى حب الوطن.

 

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يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من 30 يونيو وحتى 5 يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ثورة ٣٠ يونيو الأغاني الوطنية الإنتاج الثقافي الهناجر للفنون الدكتورة نيفين الكيلاني الشاعر محمد بهجت المركز القومي للمسرح أمسية شعرية غنائية ثورة ٣٠ يونيو المجيدة ساحة مركز الهناجر

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