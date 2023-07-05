الرئيس الأمريكي لنظيره الجزائري: نعمل سويًا على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة الذكرى الـ61 لعيد الاستقلال الجزائري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والجزائر تعملان سويا على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال الرسالة، التي بعثها بايدن إلى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، ونقلتها الرئاسة الجزائرية في بيان.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في رسالته، أن الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة قد ساهمت في تعزيز السلام والازدهار للشعبين ولشعوب العالم، قائلا:"سويًا، نعمل على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب"، وتعميق الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأوضح بايدن أنه بينما تستعد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام المقبل، تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معها لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتهما المشتركة للعالم.

وأعرب عن تطلعه في العام القادم أيضًا إلى تعميق الشراكة بين البلدين والصداقة بين الشعبين بشكل أعمق.