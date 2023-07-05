عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تايوان بشأن اختراق 26 طائرة حربية صينية مجالها الجوي

الصين وتايوان
الصين وتايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد ما يصل إلى 26 طائرة حربية تابعة للجيش الصيني و4 سفن تابعين للبحرية الصينية بالقرب من تايوان.

وأوضحت الدفاع التايوانية في بيان لها، أن 9 طائرات صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لـ تايوان وعبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان، حيث ضمت الطائرة 4 مقاتلات من طراز J-10 وطائرتان من طراز Su-30 وطائرة Y-8 المضادة للغواصات وطائرتان مقاتلتان من طراز J-11.

وأضافت القوات المسلحة التايوانية، أنها تقوم بمراقبة الوضع وكلفت طائرات CAP وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية للرد على هذه الأنشطة الصينية.

واتهمت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الامريكية بتحويل تايوان إلى "برميل بارود"، وذلك بعد أحدث عملية لبيع الأسلحة إلى الجزيرة ذاتية الحكم والتي قدرت بقيمة 440.2 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، إن "الولايات المتحدة تتجاهل المخاوف الأساسية للصين، وتتداخل بشكل كبير في الشؤون الداخلية للصين، وتصعد التوترات عن عمد عبر مضيق تايوان".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على بيع ذخيرة 30 مم والمعدات ذات الصلة، إلى جانب قطع غيار سيارات إلى تايوان، بجانب الأسلحة الصغيرة، وأنظمة الأسلحة القتالية، وعناصر الدعم اللوجستي.

بيان عاجل من الخارجية الصينية بشأن التصريحات الأمريكية بغزو تايوان

تايوان تجري تجارب صاروخية تزامنا مع زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى تايبيه

تايوان وزارة الدفاع التايوانية القوات المسلحة التايوانية الولايات المتحدة وزارة الدفاع الصينية الصين الجيش الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد صفقة الأسلحة الأخيرة.. الصين تتهم أمريكا بتحويل تايوان إلى "برميل بارود"

بيان عاجل من الخارجية الصينية بشأن التصريحات الأمريكية بغزو تايوان

تايوان تجري تجارب صاروخية تزامنا مع زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى تايبيه

رغم التوترات مع الصين.. وفد من الكونجرس الأمريكي يصل إلى تايوان

وسط توترات مع الصين.. تايوان تبدأ مناورات صاروخية بالذخيرة الحية

في استفزاز جديد للصين.. أمريكا توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع تايوان

ألمانيا تحذر الصين من استخدام القوة ضد تايوان

سفينة خفر سواحل أمريكية تعبر مضيق تايوان بعد زيارة بلينكن للصين.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

نيران صديقة.. إعلان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل جندي في جنين

الأزهر يدين أحداث جنين: على الجميع تحمل مسئولياته لوقف إرهاب الصهاينة 

برلمانية: الإفراج الجمركي عن المستلزمات الطبية يسهم بسد فجوات العجز داخل المستشفيات

الإسكان: افتتاح ميدان 30 يونيو بمدينة الشروق واستكمال تطوير الطرق

الحق سجل في تطبيق إنستجرام المنافس لتويتر قبل أي حد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ