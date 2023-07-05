بيان عاجل من تايوان بشأن اختراق 26 طائرة حربية صينية مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد ما يصل إلى 26 طائرة حربية تابعة للجيش الصيني و4 سفن تابعين للبحرية الصينية بالقرب من تايوان.

وأوضحت الدفاع التايوانية في بيان لها، أن 9 طائرات صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لـ تايوان وعبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان، حيث ضمت الطائرة 4 مقاتلات من طراز J-10 وطائرتان من طراز Su-30 وطائرة Y-8 المضادة للغواصات وطائرتان مقاتلتان من طراز J-11.

وأضافت القوات المسلحة التايوانية، أنها تقوم بمراقبة الوضع وكلفت طائرات CAP وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية للرد على هذه الأنشطة الصينية.

واتهمت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الامريكية بتحويل تايوان إلى "برميل بارود"، وذلك بعد أحدث عملية لبيع الأسلحة إلى الجزيرة ذاتية الحكم والتي قدرت بقيمة 440.2 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، إن "الولايات المتحدة تتجاهل المخاوف الأساسية للصين، وتتداخل بشكل كبير في الشؤون الداخلية للصين، وتصعد التوترات عن عمد عبر مضيق تايوان".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على بيع ذخيرة 30 مم والمعدات ذات الصلة، إلى جانب قطع غيار سيارات إلى تايوان، بجانب الأسلحة الصغيرة، وأنظمة الأسلحة القتالية، وعناصر الدعم اللوجستي.