عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 152 عبوة أدوية بيطرية مجهولة بالغربية

أدوية بيطرية بالغربية
أدوية بيطرية بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 152 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

مسرطنة .. تعرف على عقوبة صاحب مخزن مبيدات بمركز طنطا

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 152 عبوة.

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق "طنطا_ كفر الشيخ" الدولي

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية أدوية بيطرية احكام السيطرة الجهات المعنية الدكتور حاتم أنور الطب البيطري بالغربية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

موضوعات متعلقة

أكملنا مسؤوليتنا.. روسيا تبرئ نفسها من اتفاقية الحبوب وتوجه رسالة للدول الغربية

ترشيحاتنا

إنطلاق الفوج الخامس لحجاج الجمعيات الأهلية من مكة إلى المدينة المنورة

الصلاة الفائتة.. الأزهر للفتوى يجيب على كل ما يشغل الأذهان

في السعودية.. الكاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

قطاع الأعمال: إزالة تعديات على أراضٍ وأصول للشركات بـ4.5 مليار جنيه

الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

الشيخ قالي متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

لن تصدق وزنها.. امرأة تصطاد أكبر سمكة شبوط في بريطانيا.. صور

فيديو

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

ديانته وجنسيته.. معلومات عن انتوني مارين زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ