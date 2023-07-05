تصعيد ممنهج.. دولة عربية تدين اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين

أدانت جمهورية موريتانيا بأشد العبارات عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.



ودعت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان اليوم، مجلس الأمن الدولي التدخل العاجل من أجل وقف العدوان المتكرر والتصعيد الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وطالبت موريتانيا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

انفجارات عنيفة في جنين

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في جنين بعد ساعات قليلة من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة عقب إنهاء عمليته العسكرية الغاشمة والعدائية هناك.

وبحسب ما نقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي، على لسان شهود عيان، انقطعت الكهرباء بالكامل عن مدينة ومخيم جنين عقب الانسحاب الإسرائيلي في الوقت الذي كشفت فيه صور ومقاطع متداولة الدمار الهائل الذي حل بالمدينة بعد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم.