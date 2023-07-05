12 شهيدا في يومين.. إسرائيل تزيد من أوجاع جنين وسط صمت دولي

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية الانسحاب من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة، وبذلك تنتهي عملية عسكرية استمرت يومين والتي أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا.

إنسحاب القوات الإسرائيلية

انفجارات عنيفة في جنين

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في جنين بعد ساعات قليلة من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة عقب إنهاء عمليته العسكرية الغاشمة والعدائية هناك.

وبحسب ما نقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي، على لسان شهود عيان، انقطعت الكهرباء بالكامل عن مدينة ومخيم جنين عقب الانسحاب الإسرائيلي في الوقت الذي كشفت فيه صور ومقاطع متداولة الدمار الهائل الذي حل بالمدينة بعد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم.

وقال الشهود إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تنتشر عند أطراف مدينة جنين بعد انسحابها من المخيم ومناطق مختلفة في المدينة.

تزامن ذلك مع أنباء عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وعناصر الاحتلال في حي "باب العامود" ومخيم "شعفاط" في مدينة القدس المحتلة.

ودعت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إسرائيل لوقف العمليات القتالية في الأراضي الفلسطينية فورًا وعدم السماح بتصعيد العنف.

وحسبما ورد في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المكسيكية: "لقد تلقت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك بقلق نبأ تدخل عسكري إسرائيلي جديد وواسع النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية الفلسطينية".

وأضاف البيان: تعبر الدول الثلاث عن تعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتحث جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات القتالية فورًا، من أجل تجنب تصعيد دورة العنف التي تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين وتهجير السكان وتدمير البنية التحتية في جنين".

دعوة لوقف القتال

إسرائيل مستوى آخر للقتال

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، في يوم الاثنين، بأن السلطة الفلسطينية قررت قطع جميع الاتصالات مع إسرائيل في ضوء العملية العسكرية في جنين.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن عمليات العسكرية للقوات الاحتلال الإسرائيلية انتهت بالفعل، ولكنها ستبدأ على مستوى اخر في المدن السائرة الأخرى ومناطق الالتماس بين المدن في نابلس وأيضا في القدس.

وأوضح فهمي ـلـ "صدى البلد"، أن الخطورة هي دخول حركة حماس على الخط، وفي توقع خلال الساعات المقبلة بأن يكون هناك توتر عام نتيجة أن كل طرف يزيد في مواجهه الطرف الاخر، معقبا: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومنها وزير الدفاع الجديد ورئيس الأركان الجديد وقادة تشكيلات الجدد حتى قائد العملية في جنين ورئيس جهاز الأمن الداخلي الجديد جميعهم يزايدوا على العمليات العسكرية وبناء مجد في بناء مواجهه مع فلسطين سواء في جنين أو في نابلس.

وتابع: سيكون هناك تصعيد للعمل العسكري وليس التهدئة في ظل خلافات وتجاذبات كبرى داخل المؤسسة العسكرية حول تبني الخيارات العسكرية والمواجهة بصورة او بأخرى.

وواصل: إسرائيل على قلب راجل واحد ولم يوجد معارضة لأنها انضمت للحكومة، وبالتالي الخلافات والاحتجاجات والتظاهرات في الشوارع الإسرائيلية مرتبطة فقط بالإصلاح القضائي، ولكن إسرائيل على قلب راجل واحد فيما سيحدث في فلسطين.

وأكد أن اسرائيل تركز على أربع مدن تمثل مشكلة ومنها القدس المنطقة والقدس الشرقية وجزء منها مرتبط بجنين ونابلس، ولكن العين الآن على مناطق عرب 48 لأن فيها تظاهرات وقلق خاصة مدينة ام الفحم ويافا معقبا: لذلك في تقدري العمل العسكري سيستمر وسيتزايد في اجماع على دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الهاوية دون اسقاطها مع التركيز على الخيارات العسكرية والسياسية.

واختتم قائلا: أنه سيكون هناك تحركات دولية بعد اجتماع الجامعة العربية وفي تحركات مسؤولة تقوم بها الدول العربية والقرارات التي صدرت.

الدكتور طارق فهمي

حمل إسرائيل مسؤولية نتائج عدوانها

وعقد أمس مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعًا طارئًا بطلب فلسطيني وتنسيق مصري أردني لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة والمتواصل منذ يومين.

وقرر المجلس في بيانه الختامي القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها جميع على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

وحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية نتائج عدوانها جميع، وفي حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره وتولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، يتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام لإصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما دعا إلى تحرك عربي عاجل بما في ذلك من خلال اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، من بين مهام أخرى، وذلك بهدف إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، بما في ذلك من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسؤولياتها بموجب ميثاق روما المؤسس لعملها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرد والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على المدن والقرى والمخيمات وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.

وحثّ البيان الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين. ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

كما قرر دعم كل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، والطلب من الأمين العام تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة، وضرورة إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مضامين هذا القرار.