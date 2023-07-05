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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء حصاد محصول بنجر السكر بالوادي الجديد

بدأت محافظة الوادى الجديد في حصاد محصول بنجر السكر في المزارع المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، في ظل التوسع في زراعات البنجر هذا الموسم، حيث بلغت المساحة المزروعة ببنجر السكر هذا العام نحو 12 ألفا و335 فدانًا، ويحتوى بنجر السكر المزروع بأراضي المحافظة على نسبة سكريات مرتفعة تساهم في إنتاج السكر وعدد من الصناعات .

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن زراعات بنجر السكر حققت إنتاجية مرتفعة هذا العام، حيث تضم المحافظة 12335 فداناً مزروعاً ببنجر السكر، بواقع 11 ألفا و67 فدانا في مركز الفرافرة، و600 فدان في منطقة موط بمركز الداخلة، و65 فداناً في مركز الخارجة، مشيراً إلى أن بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية والزراعات التعاقدية التي أثبتت جودتها في أراضي المحافظة، وساهم في تحسين خواص وجودة التربة، خاصة في الأراضى الملحية.

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وأضاف أن المحافظة تهتم بالتوسع في الزراعات المهمة.. ومنها بنجر السكر الذي كان هناك إقبال على زراعته من جانب المزارعين والشركات الاستثمارية ويحقق عوائد اقتصادية مرتفعة، وهو أحد أهم مصادر إنتاج السكر الأبيض، بالإضافة إلى المساهمة في صناعة الأعلاف وبعض الأسمدة العضوية.. والفدان ينتج من 25 إلى 40 طناً حسب جودة التربة والاهتمام بالمحصول

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