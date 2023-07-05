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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام زكريا .. رئيساً لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

عصام زكريا
عصام زكريا

أصدرت معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قراراً بتولي الناقد السينمائي "عصام زكريا" رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ ٢٥.

ويأتي ذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به المونتيرة منار حسني ، رئيس المركز القومي للسينما  لمعالي وزيرة الثقافة بالإستعانة بالناقد عصام زكريا لرئاسة المهرجان والاستفادة من خبراته السابقة بالمهرجان ، وذلك لما قدمة من دورات ناجحة في تاريخ المهرجان ، حيث ترأس كل من الدورة الـ ١٩ ، ال ٢٠ ،ال ٢١، ال ٢٢ والدورة ٢٤ للمهرجان والتي أقيمت في ١٤ مارس الماضي.

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يذكر أن الناقد عصام زكريا هو صحفي وناقد سينمائي وباحث ، وله مئات المقالات السينمائية والمطبوعات عربية، كما ألف عشرة كتب عن السينما المصرية والعالمية، وترجم من الإنجليزية والألمانية عشرات المقالات والعديد من الروايات والكتب حول فن السينما. 

واختير كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية، وشارك في العديد من الندوات الثقافية والدوائر البحثية والبرامج السينمائية الخاصة، كما عمل في مواقع مختلفة في معظم مهرجانات السينما التي تقام في مصر.

من بين المسؤوليات والمناصب التي تولاها: رئيس تحرير مجلة "نظرة" المتخصصة في السينما المستقلة، ومدرس بقسم السينما  في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومدرسة الجيزويت السينمائية في الإسكندرية ومحاضر بمدرسة "سمات" للسينما وبورشة السينما الملحقة بأستوديو عماد الدين وأكاديمية رأفت الميهي.

الدكتورة نيفين الكيلاني المركز القومي للسينما المونتيرة منار حسني الناقد السينمائي عصام زكريا الناقد عصام زكريا مهرجان الإسماعيلية الدولي مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية السينمائي

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