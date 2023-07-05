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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الروسي: الهجوم المضاد الأوكراني يتعثر ويتكبدون خسائر فادحة

خسائر الجيش الأوكراني
خسائر الجيش الأوكراني - أرشيفية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، اليوم الأربعاء، إن ما يسمى بـ الهجوم المضاد الأوكراني يتعثر في الوقت الذي تصد فيه القوات الروسية الهجمات الأوكرانية.

وأوضح جالوزين، أن القوات الروسية كانت تصد بحزم محاولات المتشددين الأوكرانيين لشن ما يسمى بالهجوم المضاد الذي يبدو أنه يتعثر مع تكبد العدو خسائر فادحة.

وأضاف جالوزين أن استمرار الغرب في ضخ الأسلحة لنظام كييف يدل على أن الدول الغربية لا تهتم بـ أوكرانيا أو شعبها على الإطلاق. 

وتابع: "يعطي الغرب الأولوية لما يسمى بأهدافه الجيوسياسية، أي الأهداف المرتبطة بمحاولات إلحاق ما يسمى بالهزيمة الاستراتيجية بـ روسيا، على مصالح أوكرانيا أو شعبها"، لافتا أن الغرب مستعد للقتال ضد روسيا حتى آخر فرد في أوكرانيا.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أن موسكو مستعدة لمواجهة الغرب وأتباعهم الأوكرانيين ومواصلة العملية العسكرية الخاصة، بهدف إنجاز المهام والأهداف التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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