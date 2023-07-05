محافظ دمياط تحيل مسئول الدفاتر و7 أطباء بالرمد للتحقيق وتغير القيادات بالمستشفى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط ،لمتابعة منظومة العمل بداخلها ، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل و انتظارهم لساعات طويلة لاجراء الفحوصات المطلوبة ...

وفى هذا السياق،، كلفت " المحافظ " فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل انضباط ادارى للعاملين بالمستشفى، تبين خلاله خروج ٧ أطباء بدون إذن وعدم قيام مسئول الدفاتر بشطب اسم عدد ١٣ طبيب متغيب اليوم ، حيث قررت " المحافظ " إحالة الأطباء لخروجهم بدون إذن وكذلك مسئول الدفاتر ،كما قررت تنفيذ حركة تغييرات ببعض قيادة المستشفى لضبط منظومة العمل..

فيما وقد شددت " الدكتورة منال عوض " على مدير المستشفى بضبط منظومة العمل والتيسير على المرضى و توقيع الكشف الطبى على جميع المترددين بشكل يومى ، مشددة أيضًا على ضرورة تواجد الأطباء ومحاسبة المقصرين ...

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