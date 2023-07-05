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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تحيل مسئول الدفاتر و7 أطباء بالرمد للتحقيق وتغير القيادات بالمستشفى

مستشفي الرمد
مستشفي الرمد

أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط ،لمتابعة منظومة العمل بداخلها ، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل و انتظارهم لساعات طويلة لاجراء الفحوصات المطلوبة ...

وفى هذا السياق،، كلفت " المحافظ " فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل انضباط ادارى للعاملين بالمستشفى، تبين خلاله خروج ٧ أطباء بدون إذن وعدم قيام مسئول الدفاتر بشطب اسم عدد ١٣ طبيب متغيب اليوم ، حيث قررت " المحافظ " إحالة الأطباء لخروجهم بدون إذن وكذلك مسئول الدفاتر ،كما قررت تنفيذ حركة تغييرات ببعض قيادة المستشفى لضبط منظومة العمل..

فيما وقد شددت " الدكتورة منال عوض " على مدير المستشفى بضبط منظومة العمل والتيسير على المرضى و توقيع الكشف الطبى على جميع المترددين بشكل يومى ، مشددة أيضًا على ضرورة تواجد الأطباء ومحاسبة المقصرين ...

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