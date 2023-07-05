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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. أول تعليق من حمدي فتحي بعد الرحيل عن الأهلي

حمدي فتحي
حمدي فتحي

ودع حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، جمهور فريقه، بعد مغادرته للفريق وانتقاله لـ الوكرة القطري.

وودع الأهلي لاعبه حمدي فتحي، الذي توصل لاتفاق للانتقال إلى الوكرة القطري مقابل 3.5 مليون دولار.

ونشر فتحي منشورا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” كتب خلاله:"شكراً النادي الاهلي شكراً الادارة شكراً جمهور النادي الأهلي العظيم ".

وأضاف:" فخور إني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً ".

واختتم قائلًا:"وأخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين .. و لنا عودة ".

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