إيمان أيوب: رفضت "الساحر" بسبب جرأته ومنة شلبي جت مكاني

حلت الفنانة إيمان أيوب ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، أنها رفضت تقديم العديد من الأدوار وذلك لأنها كانت تحتوي على مشاهد إغراء.

وكشفت إيمان أنها رُشحت لبطولة فيلم "الساحر" إلا أنها رفضت العمل وحل محلها منة شلبي، وهو ما أغضب النجم محمود عبدالعزيز منها - بحسب تصريحاتها -، كذلك تحدثت إيمان عن ترشيحها لبطولة فيلم "ويجا" غير أنها رفضت العمل أيضًا بسبب مشاهده الجريئة، وقدمت الدور الفنانة دوللي شاهين.

وأوضحت إيمان أن المخرج خالد يوسف أبدى غضبه منها بعد أن كشفت عن رفضها لهذا العمل، وهو ما أحدث أزمة بينهما.

وكانت إيمان أيوب قد اختفت عن الساحة الفنية قبل أن تعود مرة أخرى من خلال مسلسل "نقل عام"، والذي كان من بطولة محمود حميدة وريم البارودي، وإخراج عادل أديب.

إيمان أيوب :

خصص برنامج “من البداية” من تقديم كريم كوجاك والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، فقرة خاصة لاستضافة الفنانة إيمان أيوب، وكانت بدايتها الفنية مع جيل من كبار الممثلين بعد تخرجها من معهد الفنون المسرحية، وبدأت من المسرح وأول ظهور تلفزيوني لها في مسلسل حياة الجوهري.

وتحدثت الفنانة إيمان أيوب عن سبب اختفائها عن مجال الفن، قائلة :" بحب كل فترة أكون مع نفسي"، متابعة أنها تفضل قضاء وقتًا برفقة ابنتها والاستمتاع بطقوسها الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

كما كشفت “أيوب” عن أخر الأعمال التي شاركت فيها وهي مسلسل البيت الكبير ومسلسل نقل عام أيضًا، مضيفة أن ابنتها دخلت المجال أيضًا، معقبة: “حبيت الموضوع جدًا وبقت مطلوبة”.