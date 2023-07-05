"صدى البلد" يتحدث مع أوائل الدبلومات الفنية.. والطلاب: الصلاة سر النجاح.. والفضل لأسرنا

صدى البلد يتحدث مع أوائل الدبلومات الفنية

الأولى بالدبلومات الزراعية : الفضل فى تفوقي لأسرتي

الأول مكرّر بالدبلوم التجاري: كنت مجتهدًا وأتمنى الالتحاق بكليات التربية أو التجارة

الأولى في التعليم الفندقي: لم أتوقع أن أكون من الأوائل

الأولى على التعليم التجاري: صلاتي سر نجاحي والحمد لله رفعت راس أهلي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بموقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن الدخول عليه الان من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/

وتحدث موقع صدى البلد الى أوائل الدبلومات الفنية لمعرفة أسباب تفوقهم وطرق المذاكرة الخاصة بهم وطموحاتهم.

وأعربت الطالبة إنجي خالد، الحاصلة على المركز الأول على الدبلومات الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات، عن سعادتها لتفوقها وأنها كانت تعلم أنها ستكون من الأوائل على مستوى الجمهورية، لأنها اجتهدت وذاكرت.

وكشفت إنجي خالد أن الفضل يرجع فى تفوقها الى الله ثم أسرتها التى كانت تقدم لها الدعم دائما وأن مثلها الأعلى الذى دفعها للتفوق والدتها.

وأشارت الأولى بالدبلومات الفنية الصناعية إلى أنها تحلم ان تلتحق بكلية الهندسة لحبها للرسم والتصميم وهو ما دفعها لدخول الدبلوم الفني الصناعي نظام ثلاث سنوات.

كما أوضحت الطالبة نرمين حسن سيد البوهي الحاصلة على المركز الاول على الدبلومات الفنية الزراعية نظام ثلاث سنوات سعادتها لتفوقها وانها كانت تعلم أنها ستكون من الأوائل على مستوى الجمهورية، لأنها اجتهدت وذاكرت .

وأضافت الأولى على الدبلومات الزراعية انها ترغب فى الالتحاق بكلية التربية لأنها تعشق مجال التدريس والمجال التربوى، وستكمل دراستها العليا .

وأكدت نرمين حسن أن والدتها أكبر داعم لها، ووالدها المعلم بمدرسة الزراعة وعمها المعلم بمدرسة العمار الزراعية.وقالت نرمين إن الفضل لما وصلت له لله ثم لأسرتها التى هيأت لها كل وسائل التفوق.

وقال الطالب محمد رزق سليمان حمد الأول مكرر على دبلوم المدارس التجارية الفنية نظام ثلاث سنوات، انه سعيد بهذا التفوق وأنه من كرم الله وتقديرًا لمجهوده ومجهود كل من وقف بجانبه طوال فترة الدراسة.

وكشف الأول مكرر بالدبلومات التجارية نظام ثلاث سنوات لـ صدى البلد أنه رفض الالتحاق بالتعليم الثانوى العام، وفضل الالتحاق بالدبلوم التجارى، ليتمكن من الالتحاق بكلية تربية أو تجارة، أو بالمعهد الفنى الصحى.

وتابع محمد رزق أنه كان ينظم دروسه من بداية العام الدراسى، وتلقى دروساً فى بعض المواد منها المحاسبة، واللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضة المالية ، وأكد أن الفضل فى تفوقه لله، ثم لأسرته التى هيأت له البيئة المناسبة لتفوقه، فوجد منهم التشجيع والدعم.

وعبرت الطالبة ندى أيمن عشرى، الأولى على الجمهورية للتعليم الفندقي برامج دراسية متطورة ، عن فرحتها الشديدة بعد حصولها على ٩٦٪؜ ، وفرحتها بتلقى اتصالا من نائب وزير التعليم .

وقالت الطالبة ندى أيمن: لم أتوقع ان اكون من ضمن اوائل الجمهورية و لكن ربنا عوضنى عن المجهود الذى بذلته خلال الفترة الماضية وهذا بسبب دعاء أبى وأمى.

وأضافت ، أنها تهدى هذا النجاح والتفوق إلى والدها الذى يعمل ميكانيكي سيارات ويبذل أقصى ما لديه من اجلها هى وإخوتها.

وأعلنت الطالبة آية ضياء قطب الأولي علي الجمهورية بالدبلومات الفنية للنظام التعليم التجاري، إنها تشعر بكل فخر لتفوقها دراسيًا موجهة الشكر لوزير التعليم علي التكريم.

وقالت: "لم أتوانَ لحظة في المذاكرة وهدايتي من الله وصلاتي، سر تفوقي في الحياة الحمد لله".

وأعربت الطالبة المتفوقة عن سعادتها بقولها: "شكرا لأهلي وأمي وأبويا على دعمهم ليا ويكفيني تعب والدي وسفره معايا لمقر وزارة التربية والتعليم والسعي وراء الوقوف بجواري أثناء تكريمي علي تفوقي دراسيا".