تحذير عاجل من الأرصاد بسبب اضطراب الأمواج على الشواطئ وأسعار الذهب تشهد هبوطا.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تحذير عاجل .. الأرصاد تعلن موعد اضطراب الأمواج على الشواطئ.. فيديو







كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل ظاهرة النينيو المناخية، المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

ولفتت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أنها -النينيو- نمط مناخي يحدث من عامين لـ7 أعوام، وينتج عنه تغير في النمط الجوي، علاوة على تغير معدل الأمطار والفيضانات بمناطق مثل أمريكا وإندونيسيا.



تامر أمين: ابن النادي في طريقه للأهلي مرة أخرى على سبيل الإعارة





‏قال الإعلامي تامر أمين أن اللاعب محمود حسن ترزيجيه لاعب الأهلي السابق يقترب من العودة إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وتابع تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المعلومة تأكدت بنسبة 70% بسبب وجود اللاعب ترزيجيه داخل مصر رغم انه غير مصاب وفريقه الآن في معسكر خارجي والشواهد والمؤشرات تقول ان تريزيجيه سيعود إلى النادي الأهلي.

«ضيوفنا في الأقصر».. موقف إنساني من شيخ الأزهر مع سيّاح على الطائرة|شاهد

عرض تقرير لـ الفضائية العربية، موقفًا إنسانيًا من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مع مجموعة من السيّاح على متن طائرة في محافظة الأقصر.

وتابع التقرير التي نشرته فضائية العربية، أن شيخ الأزهر قبل انطلاق الرحلة رفض دخول الطائرة قبل السيّاح واتخاذهم المقاعد المخصصة لهم لكونهم ضيوف على أرض الأقصر.



الأرز بـ 21 جنيهًا.. الغرف التجارية تزف خبرًا سارًا للمواطنين





أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأرز والزيت انخفضت، خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن سعر الأرز يتراوح بين الـ 21 جنيهًا و23 جنيهًا، وسعر الزيت انخفض 5 جنيهات.



اتحاد الغرف التجارية: ارتفاع أسعار السجائر إيجابي للمدخن والانخفاض قريبا

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، موقف ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وموقفها من الانخفاض الفترة المقبلة.

ولفت محمد الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن خفض أسعار بعض السلع يعود للإفراج الجمركي من الموانئ، وعلى رأس تلك السلع الزيت والأرز، منوها بأن نسبة الكسر تتحكم في سعر الأرز بالإضافة إلى تنوع واختلاف المنتج.



هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، مفاجأة بشأن أسعار الذهب، موضحًا أن سعر الجنيه الذهب انخفض اليوم عن أمس 400 جنيه.

وأوضح مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن سعر الذهب عيار 21 سجل الآن سجّل 2190، و عيار 18 سجل 1877، وعيار 24 سجل 2502 و الجنيه الذهب سجل 17250 جنيه، بـ انخفاض 400 جنيه عن أمس.

أنا مش حرامي| نويل روبنسون يحكي مواقف غريبة تعرّض لها .. فيديو





قال التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون إنه ليس بالضرورة أن يكون الجميع في الحالة المزاجية وتقبل المزاح وفي بعض الأحيان من الوارد أن يمر أحدهم بيوم سيئ.

مركز تدريب التجارة الخارجية: إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للأسواق العالمية



قالت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن مشروع التدريب خطوة نحو التصدير مبادرة يتبناها مركز تدريب التجارة الخارجية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة من أجل إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للأسواق العالمية.

تامر أمين يفجّر مفاجأة نارية: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات



‏قال الإعلامي تامر أمين أن هناك كلامًا شبه نهائي إن إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق ونادي ميتلاند الدنماركي الحالي وقع لـ النادي الأهلي لمدة 4 سنوات وهذه معلومة شبه نهائية.



بشرى من الرعاية الصحية بشأن منظومة التأمين الشامل





أكد الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل حلم لكل المصريين، مشيرا إلى أنه يقدم الخدمات الطبية والعلاجية بتكاليف زهيدة، وإجراء العمليات الجراحية بتكلفة بسيطة.

وقال محمد العقاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم إستثمار العنصر البشري بشكل مميز، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل جمعت الأطباء، وأصبح هناك وفرة في قوة الأطباء الموجودة بعد كان هناك مشاكل من هجرتهم للخارج.