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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. مأساة سيدة اكتشفت خيانة حبيبها فأنهت حياتها وسلوك مرات الأب يقود للمشنقة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من التقارير والاخبار الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها تخلص سيدة من حياتها بسبب عدم اكتمال حملها واخرى بسبب اكتشاف خيانة حبيبها علاوة على احالة اوراق شاب الى فضيلة مفتي الجمهورية لقتله اخر بسبب شكه في علاقة مع زوجة ابيه. 

 

 

لعدم اكتمال حملها .. كيف تخلصت ربة منزل من حياتها بعين شمس؟

 

‏شهدت منطقة عين شمس واقعة مؤسفة عندما أقدمت سيدة على التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية سيئة لعدم اكتمال حملها، حيث وضعت المشنقة حول رقبتها داخل غرقة نومها لتلقي مصرعها في الحال.

 

إصابة 15 شخصًا بينهم 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

 

أصيب 15 شخصًا بينهم 4 أشقاء بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق« مصر_ اسكندرية »الصحراوي بالكيلو 90 اتجاه القاهرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

 

قتل طفل| جنايات القاهرة..المؤبد لسفاح السلام

 

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لمتهم بقتل طفلة في منطقة السلام بسبب خلافات بينه وبين أسرتها.

 

اكتشفت علاقة عشيقها بفتاة عبر الفيس بوك..حكاية سيدة تخلصت من حياتها بالخليفة؟

 

أنهت سيدة حياتها بتناول اقراص دوائية افقدتها الوعي ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفي بالخليفة وذلك لاكتشافها علاقة عشيقها بأخري .

 

المتهم بحرق محلات سوق عين شمس: مكنتش أقصد وكنت بسيح الخردة

 

اعترف المتهم بإحراق عدد من المحلات بسوق تجاري بمنطقة عين شمس خلال التحقيق معه انه قد تسبب في حدوث الحريق ولكن دون قصد.

 

خيانة مع مرات الأب.. أوراق شاب أمام المفتي بسبب إنهاء حياة آخر

 

 

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، إحالة أوراق المتهم بقتل شاب بـ العمرانية؛ بسبب شكه في علاقة الضحية بزوجة والده، إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأي الشرع في إعدامه.

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