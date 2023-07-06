من أجل إسعادهم.. نويل روبنسون يطلب الرقص مع الناس بدون تصوير

‏قال سيف زكريا المدير العام لشركة "my Egypt"، إن التيك توكر الألماني نويل روبنسون اشترط عليهم أنه يريد الذهاب إلى جميع المناطق سواء المناطق الراقية او الأحياء الشعبية.

التيك توكر نويل روبنسون

وتابع سيف زكريا خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن نويل روبنسون طلب أيضا الذهاب إلى المستشفيات أو الجمعيات الخيرية وهو يفعل ذلك من أجل نشر السعادة بين الناس وفي بعض الأحيان كان يطلب النزول للرقص مع الناس ونشر السعادة بدون أي تصوير فقط من اجل اسعاد الناس.