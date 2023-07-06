لجنة القوى العاملة تفجر مفاجأة حول حصيلة التصالح في مخالفات البناء

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تصالح البناء موجود في مجلس النواب منذ شهر نوفمبر، تقديم لنا 3 مشروعات، أخد خاص بي، وآخرين من الحكومة والنائب عمرو درويش، ونهينا المناقشات حول تلك المشاريع.

وأضاف “إيهاب منصور” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، مسئولية تأخير صدور قانون التصالح في مخالفات البناء تقع على عاتق الحكومة، مشددا على ضرورة الانتهاء الحكومة لمتطلبات القانون الخاصة بتحديد الأحوزة العمرانية، وحصر حجم المشكلة، ووضع اشتراطات الحماية المدنية، وتعريف المصطلحات غير المحددة.

واسترسل:"الكلام الشفوي حتى الآن يوضح أنه لا يوجد مستند يوضح عدد طلبات التصالح الخاص بالمباني خارج الحيز العمراني، متابعا: لا يوجد لدينا مستند يوضح عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني حتى الآن".



وأكمل: أغلب العقارات التي تم بناؤها بدون جراجات، وهذا أمر خاطئ، منوها بأن الوحدات المحلية والأحياء ليس لديهم بيانات عن مخالفات البناء، وذلك يؤثر بالسلب على القانون، ويتسبب في حدوث تعطيل للتطبيق الفعلي للقانون".

وفيما يخص تصريحه حول حصيلة التصالح على مخالفات البناء ستبلغ 100 مليار جنيه لو طبق، أوضح:" قولت كدا لأن بعض المواطنين قدموا الأوراق ولم يستكملوا الإجراءات، وما تم جمعه من قانون التصالح حتى الآن 23 مليار جنيه.. الممكن أن يصل إلى 200 مليار أو 150 مليار جنيه".

