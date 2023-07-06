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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الفضل لكيروش .. كواليس انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري

صدى البلد

تحدث عمر ناجي، وكيل أعمال حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق، عن دور كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر الأسبق، في انتقال موكله إلى الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وكيل اللاعب، في تصريحات تلفزيونية : كيروش مدرب  منتخب مصر الأسبق، تحدث مع مسؤولي نادي الوكرة القطري، وأخبرهم بأن حمدي فتحي لاعب جيد وفي حتة تانية.

وأضاف ناجي: المفاوضات بدأت منذ شهر مارس الماضي، كنت أبحث للاعب عن عروض في السعودية وقطر، لكن عرض الوكرة جاء صدفة، كنت أحضر مباراة الأهلي في كأس العالم، ولفت انتباه أحد المسؤولين في الوكرة وهو الكابتن علي رحمة، وأشاد بـ حمدي وقال كيف لهذا اللاعب لا يزال يلعب في مصر، لا بد أن يلعب في الدوري الألماني، وبعد أن انتهت عقود لاعبي الوسط في الوكرة كان حمدي من ضمن اهتمامات النادي.

وتابع: حمدي فتحي وقع على عقد لمدة 4 سنوات، وما يتم تداوله عن أن قيمة العرض 9 ملايين دولار غير صحيح تمامًا.

وواصل: أشكر أمير توفيق والنادي الأهلي على التساهل في انتقال حمدي فتحي، خاصة أن اللاعب رفض عرضا مغريا جدًا لا يرفض بعد بطولة أمم إفريقيا، ولكن النادي تمسك به واللاعب امتثل لرغبة الأهلي آنذاك.

وأتم: الموضوع استغرق وقتا طويلا من المفاوضات، لأن العرض الذي قدمه الوكرة للأهلي لم يوافق به الأخير، والأمر كاد أن ينتهي، لكن مسؤولي الوكرة كانوا متمسكين به جدًا.

وأعلن النادي الأهلي، رحيل حمدي فتحي عن صفوف الفريق، إلى الوكرة القطري، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المقابل المادي لإتمام الصفقة بين الطرفين.

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