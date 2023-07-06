قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

أعلن خالد الغندور، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عدم خوض الفريق الأبيض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، بوجود طاقم تحكيم مصري، مشددًا على ضرورة تواجد حكم أجنبي لإدارة المباراة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: الزمالك لن يقبل بوجود حكم مصري، في مباراة القمة أمام الأهلي.

وشهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي، جدلًا تحكيميًا؛ بسبب إلغاء هدفًا للدراويش من جانب حكم الفيديو (فار).

وأدار أحمد الغندور مباراة الأهلي والإسماعيلي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ولم يستقر اتحاد الكرة، على طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حتى الآن، علمًا بأن لجنة الحكام بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا، تفاضل بين 4 حكام مصريين لإدارة هذه المباراة المنتظرة.