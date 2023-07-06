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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تتجاوز 40 .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة

صدى البلد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و29 درجة مئوية على السواحل الشمالية، و38 درجة مئوية على جنوب سيناء، و36 درجة مئوية على شمال الصعيد، و40 درجة مئوية على جنوب الصعيد، وأسوان 41 درجة مئوية، وفق هيئة الأرصاد.

ارتفاع معدلات الرطوبة

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من ارتفاع معدلات الرطوبة التي تزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية.

كما حذرت هيئة الأرصاد من استمرار تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

وقالت هيئة الأرصاد إن حركة الملاحة البحرية بالنسبة للبحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج فيه  0.5:1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 : 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة ارتفاع معدلات الرطوبة اليوم الخميس هيئة الأرصاد الجوية

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تتجاوز 40 .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة

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