انتقاد قوي ولاذع من الصين لليابان بشأن خطة تصريف المياه بمحطة فوكوشيما

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن اليابان لم تستشر المجتمع الدولي، خاصة أصحاب المصلحة في خطتها لتصريف المياه الملوثة بمحطة فوكوشيما النووية المعطلة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج واي بين في مؤتمر صحافي في العاصمة الصينية بكين، أن هذا التصرف أظهر أنانية اليابان.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوم الثلاثاء الماضي، عن موافقتها على خطة الحكومة اليابانية للبدء قريبًا بصرف نحو 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة، بعد معالجتها وتخفيفها، قبل أن يصل الموقع الذي دمره زلزال تبعه تسونامي في 11 مارس 2011، إلى مرحلة التشبع، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وانتقدت الصين هذا الإجراء، لكن مدير وكالة الطاقة الذرية رافاييل جروسي، اعتبر أن هذا المشروع يفي بمعايير السلامة الدولية وسيكون له تأثير إشعاعي ضئيل على السكان والبيئة.