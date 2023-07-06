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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يجهز عرضا جديدا لضم أونانا من إنتر ميلان

أندريه أونانا
أندريه أونانا

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض جديد لنادي إنتر ميلان، لضم حارسه أندريه أونانا، خلال الصيف الحالي.

وكتب رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "سيقدم مانشستر يونايتد عرضا شفيها جديدا إلى إنتر ميلان للتعاقد معا أونانا".

وأضاف: "تستمر المحادثات مع إنتر ميلان، حيث تم رفض النادي الإيطالي العرض الأول بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافات".

واختتم: "أونانا مستعد مستعد للانضمام إلى مانشستر يونايتد إذا وافق الناديان على قيمة الصفقة".

وانضم  أونانا لصفوف إنتر ميلان في الصيف الماضي، قادما من نادي أياكس الهولندي في صفقة انتقال حر، وأثبت الحارس نفسه سريعًا مع النادي الإيطالي.

وشارك الحارس الكاميروني مع إنتر ميلان في 41 مباراة بجميع المسابقات، الموسم المنقضي، واستقبل 36 هدفًا، وخرج في 19 لقاءً بشباك نظيفة.

ويمتد عقد أونانا مع نادي إنتر ميلان حتى صيف 2027.
 

مانشستر يونايتد أونانا إنتر ميلان نادي مانشستر يونايتد أياكس

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