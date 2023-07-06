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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : الاهتمام بالطلاب الوافدين يرفع تصنيفنا الدولي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بالطلاب الوافدين وتعي ضرورة تعزيز وتطوير المنظومة الخاصة بهم وتبادل الخبرات بين الباحثين بجميع الدول في إطار رؤية الجامعة لتكون وجهة جذب للطلاب الدوليين والمتميزين في مختلف التخصصات.
 

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن اهتمام الجامعة بملف الطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات خطة الجامعة، لما له من مدلول كبير في تحقيق جودة التعليم.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن ملف الوافدين يساعد على رفع التصنيف الدولي للجامعة، كما أن الطلاب الوافدين هم القوة الناعمة وسفراء للجامعة ولمصر في بلادهم مؤكدًا أن لديه طموحات واسعة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

وكشفت إدارة مكتب الوافدين بحلوان أن اهتمام الجامعة بالوافدين يأتي في إطار خطة الجامعة وجهودها الدءوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، وبذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات و توفير نظام تعليم أكاديمي متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وتقديم خدمات متميزة، و كل ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة فى مصر.

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