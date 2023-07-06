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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطوة جديدة لتحسين العلاقات.. يلين توضح سبب زيارتها للصين

صدى البلد

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، يلين، اليوم، إن زيارتها للصين هدفها تحسين الاتصالات وتجنب سوء التفاهم. وأضافت، سنتخذ أي إجراءات لحماية أمننا القومي.

ووصلت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الخميس، إلى بكين في زيارة تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين، وتهدئة العلاقات في ظل التوتر المتزايد بين القوتين التجاريتين الكبريين.

وتعتبر الزيارة التي تستمر حتى الأحد المقبل، هي الأولى ليلين إلى الصين منذ تعيينها في منصبها، وتأتي بعد بضعة أسابيع من زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وتسعى يلين خلال زيارتها لبحث مواضيع على ارتباط بالاقتصاد العالمي وقضايا المناخ، وأزمة الديون في الدول الناشئة والنامية، والدعم الصيني لروسيا خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا. كما ستلتقى خلالها بعدد من القادة الصينيين ورجال أعمال أمريكيين.

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