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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشف الحقيقة .. ضابط أوكراني يروي تفاصيل مروعة عن الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت شبكة “سي بي سي نيوز” الكندية، اليوم الخميس، نقلا عن قائد إحدى كتائب الجيش الأوكراني، بمقتل القوات المدربة والأكثر استعدادا للقتال في الكتيبة في معركة واحدة.

وحسب شبكة “سي بي سي نيوز”، قال القائد الأوكراني، "لقد تكبدنا خسائر فادحة… من بين 420 جنديا، لدينا مائة قتيل وجريح، بما في ذلك أفضل القوات لدينا".

وأضاف: “لا تزال الكتيبة غير قادرة على التعافي من الأضرار التي ألحقها الجيش الروسي. بدلا من المقاتلين ذوي الخبرة، يتم تدريب مجموعة من المجندين بوتيرة متسارعة في دورات لمدة أسبوعين”.

وأشارت شبكة “سي بي سي نيوز”، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني خسائر فادحة، على وجه الخصوص، بسبب خطوط الدفاع العميقة التي بناها الجيش الروسي في الأراضي المحررة.

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وقال القائد الأوكراني: “تمكنوا من الاستقرار وبناء التحصينات الخرسانية ووضع الألغام… خط الدفاع الأول قوي بشكل خاص، إضافة إلى الحصون القوية، يستخدم الروس طائرات هليكوبتر تدمر المعدات الغربية المتقدمة من مسافة بعيدة”.

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