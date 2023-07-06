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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقات جديدة | مصدر مقرب يحسم مصير باتشيكو مع بيراميدز

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق عن مصير باتشيكو، مدرب بيراميدز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : مصدر مقرب من باتشيكو: المدرب قدم خطته لإدارة بيراميدز فيما يتعلق بالصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين لكن حتى الآن لم يتم تقديم عرض رسمي له لتجديد التعاقد.

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن فريق بيراميدز يضم لاعبين مميزين ويمتلك مدربا جيدا وهو باتشيكو، مشيرا إلى أن مواجهة الزمالك والمقاولون العرب لن تكون سهلة مطلقا في بطولة كأس مصر.

 

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا أعلم سبب فسخ إدارة نادي فاركو عقد طارق العشري في الوقت الراهن، يجب احترام المدير الفني من جانب أي نادٍ، وبابا فاسيليو مدرب جيد وله طريقة لعب جيدة".

 

باتشيكو البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز البرتغالي باتشيكو أحمد حسن

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