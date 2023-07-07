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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 : انتبه لـ صحتك

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، والرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية…

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

﻿لا يوجد مجال للغرور الشخصي وتجنب الاقتراحات الخارجية عندما يتعلق الأمر بالعلاقة، ربما سيحاول شريكك السابق العودة وقد تكون هذه لحظة ممتعة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

ستكون طاقتهم العاطفية مغناطيسية للآخرين، ما يجعلهم لا يقاومون من قبل الشركاء المحتملين، بالنسبة لأولئك الذين هم بالفعل في علاقة ، ستعمل عواطفهم الشديدة على تعميق الاتصال الذي يشاركونه مع شريكهم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

كن حذرا بشأن صحتك اليوم. يمكن أن تؤثر الالتهابات البسيطة على الأذنين أو الأنف أو العينين، قد يكون ضغط الدم لديك متفاوتًا وتحتاج إلى استشارة الطبيب، قد يعاني بعض برج العقرب أيضًا من ألم في المفاصل ، خاصة في المرفقين.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يحتاج بعض مواليد برج العقرب إلى سحب جواربهم، تعامل مع فريقك باجتهاد، كن ودودًا مع أعضاء الفريق وقدم اقتراحات مبتكرة في اجتماعات الفريق، سيحتاج الموظفون المبتدئون إلى العمل لساعات إضافية اليوم.  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تظهر فرص للحصول على دخل إضافي ، ولكن من المهم أن تزن المخاطر، تأكد من وضع الميزانية بحكمة والادخار للمستقبل.

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