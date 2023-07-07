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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة نارية من "أحمد عبد القادر" لجماهير الكرة المصرية

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر

وجه أحمد عبد القادر، نجم النادي الاهلي رسالة نارية لعدد من جماهير الكرة المصرية.

وكتب احمد عبد القادر عبر حسابه على تطبيق ثريدز للتدوينات المصغرة الحمدلله علي كوني شخص مش حقود وغلاوي او بكره الخير لحد دي نعمه لوحدها بكنوز الدنيا مساء الفل 🌹"

https://www.threads.net/t/CuXtDOxLg1Z/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو ويستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق الأهلي تغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما  الأربعاء الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

رسالة نارية أحمد عبد القادر الأهلي والاتحاد السكندري الدوري الممتاز

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