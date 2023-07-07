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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإطلالة ملفتة | زوجة إعلامي شهير تستعرض رشاقتها في الجيم

زوجة ميدو
زوجة ميدو

حرصت يسرا الليثي زوجة الكابتن أحمد حسام ميدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صور لها خلال إحدى جلسات التدريب الخاصة بها في صالة الجيم.

وظهرت زوجة نجم الزمالك السابق وهي تؤدي عددا من التمارين الشاقة داخل صالة الجيمانزيوم، من أجل الحفاظ على وزنها، حيث تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية العالية.

وتتميز زوجة أحمد حسام ميدو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

يذكر أن العالمي أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا الموسم الثاني من برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.

 وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.

وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.

ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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يسرا الليثي زوجة الإعلامي احمد حسام ميدو احمد حسام ميدو إطلالات مبهجة اطلالة ملفته برنامج الريمونتادا تستعرض رشاقتها ولياقتها

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