عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة .. ريم البارودي تخطف قلوب جمهورها ومحبيها

ريم البارودي
ريم البارودي

خطفت الفنانة ريم البارودي، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة نشرتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "ريم البارودي" بإطلالة أنثوية ملفتة، حيث ارتدت فستان صيفي جذاب، مما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الممشوق، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها.

ومن المعروف أن ريم البارودي من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء.

يُذكر أن آخر أعمال النجمة ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، ومحمد محمود عبد العزيز، ومريهان حسين، وأميرة أديب، ونور خالد النبوي، وآخرون.

وشاركت  ريم البارودي فى بطولة مسلسل "بنات السباعى" بطولة محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، عبد الرحمن المر، هبة حسن، مارتينا عادل، ومن تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

أهم أعمال ريم البارودي

يذكر أن من أهم أعمال ريم البارودي  مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٦_٢٣١٥٢٥
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٦_٢٣١٥٢٥
فستان صيفي جذاب ريم البارودى مسلسل نقل عام صورة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

نجم الزمالك السابق عبر فيسبوك: تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

عرض رسمي من الدوري القطري لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن مرتكب حادث القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

حكم من لم يدرك إلا التشهد..هل تكتب له الجمعة أم يؤدي الظهر؟

أوائل الدبلومات الفنية : التحقنا بها بناء على رغبتنا لتغيير نظرة المجتمع

خبر غير سار .. تغير المناخ يصيب البشر بفقدان البصر

تريزيجيه لـ إمام عاشور: كمل في أوروبا وبلاش تنضم للأهلي

تريزيجيه يكشف سر أزمته مع فايلر وسبب رفضه اللعب لإنتر ميلان

تريزيجيه عن مباراة الأهلي والوداد: كنت هموت وصلاح قالي هيحصلك حاجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير مهم.. شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

جريء.. شاهد ملابس غادة عبد الرازق تثير الجدل بفرنسا

نهائي على صفيح ساخن| موعد مباراة مصر والمغرب وسبب رُعب الأسود من الفراعنة

فيديو

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ