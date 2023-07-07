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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جريء .. رانيا التومي تثير الجدل بأنوثتها

رانيا التومي
رانيا التومي

خطفت الفنانة التونسية رانيا التومي، أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
 
وظهرت رانيا التومي بفستان جرئ ومكشوف، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الناعم وأحمر الشفاه بالون النود وتسريحة شعر منسدلا على كتفها بانسيابية، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.

وتتميز رانيا التومي برشاقتها، فهي تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة، وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة، والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتصدرت الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعج أن خطفت الأنظار بظهورها في مسلسل "سره الباتع"، حيث تعد هي أحدث اكتشافات خالد يوسف الذي رشحها للمشاركة في العمل.

مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.

 من هى رانيا التومي

احتفلت الفنانة التونسية رانيا التومي فى شهر اكتوبر الماضي بحفل زفافها علي السوري الجنسية "أبو فاروق"، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين. 

رانيا التومى من مواليد 27 يناير 1989 أي يبلغ عمرها حاليا 33 عاما. 

الفنانة التونسية رانيا التومي

رانيا التومى تم اختيارها ملكة جمال فى تونس وتحديدا كانت ملكة جمال الطقس في قناة نسمة. 

درست رانيا التومى في جامعة علوم الحاسوب وإدارة الحرم الجامعي منار وبعدها بدأت عملها الفنى فى عام 2012 من خلال مشاركتها فى مسلسل مشاعر. 

شاركت رانيا التومى فى خمسة أعمال تونسية حتى الآن كما قدمت عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية. 

تتفاعل رانيا التومى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشكل دائما لتطلع جمهورها على أحدث أعمالها وصورها حيث يتابعها عدد كبير من الجمهور والذى يتخطى المليون. 

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إطلالات مبهجة احدث ظهور لها التونسية رانيا التومى الفنانة التونسية رانيا التومي المخرج خالد يوسف تخطف الأنظار

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