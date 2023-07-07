دعوى قضائية وقتال داخل قفص..ماذا يحدث بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج؟

ذكرت وكالة رويترز أن شركة تويتر هددت برفع دعوى قضائية ضد ميتا بسبب تطبيق ثريدز.

وأفادت الشركة في تغريدة من تويتر لـ ميتا بأنها تحذر من نقل أي معلومات سرية قد يقوم بها موظفوها.







وهددت شركة "تويتر"، المملوكة من قبل إيلون ماسك، باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرج، التي تندرج تحت مظلتها منصتا فيسبوك وإنستغرام، بعد إعلان الأخيرة إطلاق منصة جديدة تحمل اسم "ثريدز"، وفق ما ذكر موقع "سيمافور".



المنافسة مقبولة لكن الغش لا





أما رد فعل مؤسس تويتر ايلون ماسك نفسه فجاء في تغريدة غاضبة على ثريدز بقوله :

" المنافسة مقبولة، لكن الغش لا".

ووفقا لتقرير بيزنس إنسايدر، قال المصارع الكندي، جورج سانت بيير، في تغريدة، إنه كان لديه "جلسة تدريب رائعة" مع إيلون ماسك، وكذلك مع، فنان الدفاع عن النفس جون دانهير، يأتي ذلك في اطار المنافسة المحتملة على ارض الواقع لمباراة مصارعة بين رجلي الأعمال الأغنى في العالم التي بدأت بمزحة على مواقع التواصل وتطورت الى نزال حقيقي مرتقب من العالم اجمع.

وكان ماسك علق عليها مغردا: "ممتع حقًا! الاستنتاج الواضح هو أنني بحاجة لمزيد من التدريب".

وجاء اقتراح مباراة ماسك المحتملة مع زوكربيرج عندما قال ماسك مازحًا في 20 يونيو إنه سيكون "مستعدًا لمباراة في القفص" مع زوكربيرج المحب للجوجيتسو، وذلك على الرغم من تحذيره من قبل أحد مستخدمي تويتر بأن زوكربيرج يتمتع بلياقة تمكنه من كسب المعركة.

وفي اليوم التالي، استجاب زوكربيرج لتحدي ماسك، وكتب ثلاث كلمات في قصة على

ومنذ ذلك الحين، أطلق إيلون ماسك العديد من النكات حول فرصه في الحلبة، وكتب على موقع تويتر أن لديه "حركة عظيمة" واحدة تشمل ببساطة أن يتخبط ماسك على خصمه ولا يفعل شيئًا آخر.