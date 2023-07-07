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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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في يومها العالمي..

معهد الأغذية: الشوكولاتة غنية بمضادات الأكسدة ومفيدة لمرضى السكر

اليوم العالمي للشيكولاتة
اليوم العالمي للشيكولاتة

قالت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إن الشوكولاتة من ألذ وأشهي الأطعمة حول العالم، كما أنها تحسن من الحالة النفسية وتقاوم الإكتئاب وتعتبر من أغذية السعادة، منوها إلى أن الشيكولاتة غنية بمضادات الاكسدة.

 

وذكرت، عز الدين خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية “هبة ماهر” ببرنامج “٨ الصبح” المذاع على فضائية" دي إم سي"، أن الشوكولاتة الداكنة يتجاوز فيها نسبة الكاكاو إلى ٧٠ % هي الشيكولاتة الصحية للقلب ولمريض السكر، فيمكنه أن يتناول قطعتين فقط من الشيكولاتة بشكل يومي، فهو مفيد جدا لمريض السكر ومريض القلب،  كما أنها  تنشط من الدورة الدموية.


وعددت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية،  فوائد الشوكولاتة فإنها تحتوي على مواد تشبه الكفايين تعطي من يتناولها الشعور بالنشاط واليقظة و القدرة على التركيز وتعمل على تحسين المزاج،  نظرا  لانها تحتوي على مادة " السايوجرمين" وهي مادة  مسئولة عن توسيع الأوعية الدموية فتحسن من تدفق الدم في الجسم، لافته إلى أن أنضباط الدورة الدموية وسريانها في الجسم بشكل سليم يؤدي إلى تحسين وظائف الجسم بشكل عام فيشعر الإنسان بالمزاج المعتدل والجيد.

المكسيك مكتشفة الشوكولاتة

وأضافت، أن المكسيك هم من اكتشفوا الشوكولاتة في الأصل وبالتحديد من أشجار الكاكاوا، لأن تستخلص من بذور الكاكاوا، كما أن عملية تحويل بذور الكاكاوا إلى ألواح من الشيكولاتة يأخذ سلسلة كبيرة طدا من الإجراءات التصنيعية، مسترسلة أن ٥٠٠ بذرة من شجرة الكاكاوا ينتج عنها نصف كيلو فقط من الشيكولاتة، وهذا هو سبب أرتفاع أسعار الشيكولاتة.

معهد تكنولوجيا الأغذية أغذية السعادة الشيكولاته تحسين وظائف الجسم المزاج المعتدل مريض القلب مريض السكر أشجار الكاكاوا

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