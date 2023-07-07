الداكنة ترفع الحرق| منظمة الأغذية: الشوكولاتة البيضاء لا تصنف ضمن أنواعها

قالت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إن الشوكولاتة من ألذ وأشهي الأطعمة حول العالم، كما أنها تحسن من الحالة النفسية وتقاوم الاكتئاب وتعتبر من أغذية السعادة، منوها إلى أن الشيكولاتة غنية بمضادات الاكسدة.

وذكرت عز الدين خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي، أن الشوكولاته الداكنة يتجاوز فيها نسبة الكاكاو إلى ٧٠ % هي الشوكولاتة الصحية للقلب ولمريض السكر، فيمكنه أن يتناول قطعتين فقط من الشوكولاتة بشكل يومي، فهو مفيد جدا لمريض السكر ومريض القلب، كما أنها تنشط من الدورة الدموية.

الشوكولاتة البيضاء

وأوضحت الدكتورة منال عز الدين، أن منظمة الأغذية والدواء العالمية لا تصنف الشوكولاتة البيضاء من ضمن الشوكولاتات لعدم احتوائها على أي نسبة من الكاكاو ولكن مضاف لها بعض المواد الأخري.

الشوكولاتة الداكنة

ونصحت، أن من يريد أن يتبع حمية غذائية سليمة ويريد ان يتناول نسبة بسيطة من السكريات من تعديل من حالته المزاجية يتناول " الشوكولاتة الداكنة" لأنها ترفع من كفاءة الحرق، لعدم احتوائها على نسبة سكر ودهون عالية فالشوكولاتة الصحية هي الداكنة الذي يتجاوز فيها الكاكاوا إلى ٧٠ %، لافته إلى أن يمكن للشخص الرياضي أن يتناول الشوكولاتة بنسبة لا تتجاوز من ٦٠ إلى ١٠٠ جرام يوميا فقط ويتناولها قبل التمرين الرياضي.