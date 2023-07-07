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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا ستستخدم روبوت أوبتيموس لزيادة المبيعات.. صور

تسلا ستستخدم روبوت
تسلا ستستخدم روبوت أوبتيموس لزيادة المبيعات

قررت تسلا تشغيل روبوت أوبتيموس الشبيه بالبشر في صالات عرض شركة السيارات الأمريكية لجذب العملاء أملاً في تعزيز مبيعات السيارات عن طريق إبهار المشترين المحتملين، وفقًا لما ذكرته إلكتريك التي نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر.

تسلا ستستخدم روبوت أوبتيموس لزيادة المبيعات

وفقًا للمعلومات التي قدمتها المصادر ، فقد عرضت تسلا بالفعل Optimus bot في بعض متاجرها في الصين بعد أن لاحظت أن الروبوت الشبيه بالبشر كان يحظى باهتمام كبير في المعارض والمؤتمرات التقنية.

تسلا ستستخدم روبوت أوبتيموس لزيادة المبيعات

في الشهر الماضي، افتتحت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ومقرها أوستن نوعًا جديدًا من صالة العرض في مدينة تشنغدو بالصين ، تسمى Giga Laboratory، والتي تهدف أيضًا إلى زيادة المبيعات من خلال إثارة إعجاب أولئك القادمين ببراعة التصنيع للشركة. 

 

يتميز المتجر ذو المظهر النظيف بالسيارات البيضاء، وروبوتات التجميع، وجسم الطراز 3 ، بالإضافة لبعض أجزاء للمحركات الكهربائية والعاكسات والمكونات الأخرى التي تم تطويرها وإنتاجها داخليًا بواسطة تسلا. 

تسلا ستستخدم روبوت أوبتيموس لزيادة المبيعات

سيحصل الروبوت أوبتيموس أيضًا على مكان في أحد هذه الأكشاك الزجاجية ، على الرغم من أن اليكتريك لم يذكر تفاصيل حول مكان وكيفية عرض الروبوت في الصين.

 

من المفترض ، إذا سارت التجربة بشكل جيد في آسيا ، فقد يظهر الإنسان الآلي أيضًا في متاجر تسلا الأمريكية لزيادة المبيعات ، ولكن الوقت فقط هو الذي سيحدد ما إذا كان هذا سيحدث.

تسلا ستستخدم روبوت أوبتيموس لزيادة المبيعات

تم الإعلان عن تسلا بوت خلال حدث AI للشركة في عام 2021 عندما تظاهر إنسان حقيقي بأنه إنسان آلي وقام بحركات روبوتية ورقص روتيني، نتيجة للظهور الباهت ، لم يأخذها الكثيرون على محمل الجد.

 

سريعًا إلى الأمام حتى مايو 2023 ، ومع ذلك ، لم يكن من الممكن رؤية زي الروبوت المخطط، وبدلاً من ذلك ، أظهرت تسلا العديد من نماذج الروبوت العاملة التي يمكنها المشي والتقاط الأشياء دون مساعدة ، مما يشير إلى أن الشركة لم تضيع الوقت في تطوير آلة يمكن أن تحل محل البشر على خطوط تجميع المركبات التي تقوم بمهام متكررة وتتصرف في نهاية المطاف مثل خادم شخصي ، يساعد المحتاجين في جميع أنحاء المنزل.

 

أوبتيموس المبيعات تسلا Giga Laboratory Giga

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