مصدر الدولارات.. هل يقدم ثريدز أرباحا لمستخدميه.. وهذه مميزاته عن تويتر

أطلقت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، وإنستجرام وواتساب، تطبيقا جديدا، الأربعاء الماضي الموافق 5 يوليو، وهو تطبيق ثريدز Threads، والذي يعتمد استخدامه بشكل أساسي على ربط حسابه مع إنستجرام للاشتراك به، كما وينافس تطبيق ثريدز Threads، تطبيق تويتر، حيث يعمل بنفس الآلية وهو مشاركة مقتطفات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين من خلالها نشر ما يصل إلى 500 حرف أو مشاركة مقاطع فيديو تصل مدتها لـ 5 دقائق.

ونجح تطبيق ثريدز Threads، في جذب ملايين المشتركين في غضون ساعات، حيث جذب أكثر من 30 مليون مستخدم، في ساعات، ما دفع مالك تويتر المليادير إيلون ماسك للمطالبة باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص المنصة، قد ينقلها موظفون سابقون، كما واتهمت تويتر شركة ثريدز بالحصول على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني.

تويتر أم ثريدز Threads.. من يفوز؟

في هذا الصدد، قال عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق ثريدز Threads، هو تطبيق للتواصل الاجتماعي يتيح للمستخدمين نشر تغريدات طويلة ومفصلة، ويمكنهم أيضاً الرد على تغريدات الآخرين بطريقة متسلسلة ومرتبة، مما يسمح بإجراء محادثات متسلسلة ومنظمة أكثر من تويتر، موضحا أن المميزات الرئيسية لتطبيق ثريدز Threads أنه يسمح للمستخدمين بنشر تغريدات طويلة تصل إلى 2800 حرف، بينما يقتصر تويتر على تغريدات بحد أقصى 280 حرفًا.

تويتر وثريدز

وأضاف صبحي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه منصة تويتر تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وواسعة على مستوى العالم، ولكن تطبيق ثريدز Threads، لا يزال جديدًا وغير معروف بشكل واسع، ولذلك لا يمكن المنافسة بينهما في الوقت الحالي بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه رغم ذلك، يمكن أن يكون لتطبيق ثريدز Threads، مستقبل واعد إذا تمكن من جذب قاعدة مستخدمين كبيرة وتحقيق أرباح جيدة.

وأوضح، خبير تكنولوجيا المعلومات أنه من بين المميزات الأخرى التي يتمتع بها تطبيق ثريدز، أنه يمكن للمستخدمين تحديد موضوعات محددة للمتابعة، وذلك بمتابعة الحسابات المتخصصة في هذه الموضوعات، ويمكنهم أيضاً تحميل الصور ومقاطع الفيديو وتضمينها في التغريدات.

هل يدعم ثريدز Threads تحقيق الأرباح؟

وعن الفرق بين تطبيق ثريدز Threads، وتطبيق تويتر، أوضح عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن تويتر يركز بشكل أساسي على تغريدات قصيرة ومبسطة، في حين أن تطبيق ثريدز يركز على تغريدات طويلة ومفصلة ومنظمة، وعلاوة على ذلك، يسمح تطبيق ثريدز للمستخدمين بتحميل الصور ومقاطع الفيديو وتضمينها في التغريدات، بينما يركز تويتر أساسًا على النص المكتوب.

وفيما يتعلق بتحقيق أرباح على تطبيق ثريدز Threads، أكد صبحي، ان هذا الأمر يصعب توقعه على الأقل في الوقت الحالي، لأن المنصة تم إطلاقها منذ يومين فقط، وهذه العناصر يتم حسبها عن طريق، كيف سيكون مستوى الخدمة بالتطبيق ودعم الجانب الربحي به.

تويتر وثريدز

الفرق بين ثريدز Threads وتويتر

ويتميز تطبيق ثريدز Threads، عن تويتر، بالعديد من المميزات كالتالي:

تكامل بين إنستجرام، حيث يعثر على أصدقائك الذين يمكنك متابعتهم، وترحيل جميع الأشخصا نم المتابعين حتى من تم حظرهم، على إنستجرام، وكذلك يمكنك مشاركة ما تقوم بنشره على تطبيق ثريدز Threads مع إنستجرام.

يتوافق تطبيق ثريدز Threads مع ActivityPub، وهو بروتوكول تواصل اجتماعي لامركزي للشبكات الاجتماعية، وهو نفسه الذي يستخدمه منافس آخر لتويتر والذي يحمل اسم مادسون Mastodon، وهي شبكة "لا مركزية" لأن استضافة الحسابات بما في ذلك أتباع الأشخاص يمكن إجراؤها على خوادم مستقلة، بدلاً من تلك التي تديرها شركة واحدة بشكل خاص.

كانت تويتر، حددت عدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين قراءتها إلى 600 منشور يوميا للحسابات التي لم يتم التحقق منها و6000 يوميا لمن يدفعون رسوم اشتراك شهرية، وعلى غرار جميع خدمات "ميتا" فإن خدمة ثريدز مجانية لجميع المستخدمين لا تفرض أي حدود أو رسوم على استخدام التطبيق، سواء تم التحقق منها أم لا.

أما تويتر، فيتميز ببعض الميزات وهي كالتالي: