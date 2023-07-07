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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاشتباكات الإسرائيلية..

لبنان.. مصدر عسكري: لن نلجأ إلى تصعيد الموقف ضد إسرائيل جنوبا

لبنان - علم
لبنان - علم

يراقب الجيش اللبناني الوضع بشكل دقيق في جنوب البلاد، حيث يتصدى وبالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل لبعض محاولات العبث الإسرائيلية في بعض النقاط المحتلة بما يشمل بلدتي ميس الجبل والعديسة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر عسكري لبناني توقعاته بعدم اللجوء إلى التصعيد للموقف جنوبا، مشددا على أن الأمور تحت السيطرة وذلك في أعقاب سقوط قذائف إسرائيلية أمس على بعض المناطق الخالية من السكان جنوبي لبنان.

وأوضح المصدر أن الوضع في جنوب لبنان يشهد حالة من الهدوء في الوقت الراهن، مؤكدا على التنسيق الكامل بين الجيش اللبناني وقوات " اليونيفيل" بهذا الخصوص. 

وكانت الحدود بين لبنان والكيان الإسرائيلي شهدت أمس الخميس توترا بعد سقوط أكثر من 15 قذيفة إسرائيلية على منطقة كفرشوبا ومزرعة حلتا .

في غضون ذلك ، أعلنت " اليونيفيل" عن إجراء عدة اتصالات لمنع المزيد من التصعيد في الجنوب داعية الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس.

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