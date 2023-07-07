فعاليات متنوعة لقصور الثقافة بالقليوبية ضمن برنامج النشاط الصيفي

شهد فرع ثقافة القليوبية، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، خلال اليومين الماضيين، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر، أمسية أدبية بعنوان "شعر المناسبات ماله وما عليه"، تحدث خلالها الصحفي والشاعر مجدي صالح بأن هذا النوع من الشعر كان متواجدا منذ قديم الزمان، قبل ظهور الإسلام واستمر حتى العصر الأيوبي والعباسي، ويري الكثير من النقاد أن معظمه يتسم بالتكلف في التعبير عن الحزن أو الفرح أو الفخر، واختتم "صالح" حديثه بأنه رغم الانتقادات لهذا النوع من الأشعار، إلا أنه له أهمية في المناسبات الدينية والوطنية وله الكثير من المؤيدين.

وبالتعاون مع مديرية الصحة بكفر شكر، نظم قصر ثقافة كفر شكر محاضرة تثقيفية بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي المستضيفة لأنشطة القصر، للتعريف بأهمية تنظيم الأسرة وطرقها، وتقديم النصائح الطبية للسيدات في هذا الشأن، ألقتها المثقفة الصحية أماني عبدالله.

وقدمت فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة بنها بقيادة المايسترو حسن إبراهيم، عرضا فنيا جديدا تضمن باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الدينية، كما أعد نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة حول برنامج إكسيل، لمدربة النادي لمياء عبدالرحمن، إضافة لورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية.

الفعاليات جاءت ضمن الأنشطة الصيفية التي تقدمها ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

وفي سياق آخر، واستكمال للنشاط الصيفي للأطفال أعد قصرا ثقافة الطفل ببنها والقناطر الخيرية، ومكتبتا بتمدة وكفر طحلة، وبيت ثقافة قها، ورشة رسم حر للأطفال، إلى جانب ورشة فنية لعمل لوحات مجسمة، بمشاركة الأطفال رواد بيت ثقافة قها، كما نظم بيت ثقافة شبرا شهاب حكي لقصة "الديك والرحى" تأليف أ.ن. أفانا سيف، وحكي لقصة "الكتاب الغضبان" تأليف حسن نصار، بمكتبة الطفل ببيت ثقافة قها، وأعدت مكتبة الطفل ببيت ثقافة أبو زعبل حكي لقصة "البطة الشقية" تأليف عواطف الشربيني.