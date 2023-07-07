خالد الغندور: محمد شيحة ليس له أي صفة في المنظومة الكروية

سخر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق من قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، باحالة محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لادارة النادي الإسماعيلي ووكيل اللاعبين للجنة الانضباط، على خلفية التصريحات التليفزيونية التى أدلي بها خلال الساعات الماضية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: “معلومة لوائح لمجرد الفهم، على أي أساس يتم تحويل شخص ليس له أي صفة في المنظومة الكروية للجنة الانضباط فهو وكيل لاعبين سابق ونائب رئيس الإسماعيلي السابق، أيضا هو ليس له علاقة بمنظومة الكورة وأصبح حاليا مجرد مشجع”.



واضاف خالد الغندور: "هل يحق لاتحاد الكرة تحويل المشجعين للجنة الانضباط بشخصهم.. وده سوال لمجرد الفهم ومنتظر الرد باللائحة فقط".