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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«قطاع الأعمال»: نسب الإشغال ببعض الفنادق 100%.. وبرامج ترفيهية احتفالا بـ«30 يونيو»

صدى البلد

حقق قطاع الخدمات الفندقية والسياحية التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، معدلات إشغال مرتفعة خلال الفترة الماضية.. وتابع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، معدلات الإشغال بالفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، خلال الأسابيع الماضية والتي واكبت الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وقيام بعض الفنادق بعمل برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة احتفالا بالمناسبة الوطنية.

أكد الدكتور “عصمت” على الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والارتقاء بها في مختلف الفنادق التابعة ، وتنظيم برامج ترفيهية للعائلات والأطفال تزامنا مع بدء موسم الإجازات، مشيرا إلى الاشتراطات البيئية التي تطبقها الفنادق وضرورة التوسع فى برامج تدوير القمامة واستخدامها فى إنتاج أسمدة عضوية وهي التجربة التي نجحت في تطبيقها الفنادق التابعة في محافظة أسوان.

سجلت الفنادق الواقعة بالقاهرة الكبرى متوسط نسب إشغال تراوحت بين 80 و85% ، وفي فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي بلغت نسب الاشغال 90 و 95%.

شهدت فنادق مدينة الغردقة التابعة للشركة القابضة معدلات إشغال تراوحت بين 90 :95%، ووصلت النسبة إلى 90% في مدينة دهب. أما في رأس البر بلغت معدلات الإشغال في فندق اللسان 100%.                        

وتشهد الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عمليات تطوير وتحديث دوري للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين، مع تنوع درجاتها الفندقية ومواقعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد غرف حوالي 6 آلاف غرفة.

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