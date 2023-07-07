متفوقًا على لاعب الزمالك .. نجم الأهلي رجل الجولة الـ18 بالدوري

توج مروان عطية، نجم وسط النادي الأهلي، بجائزة لاعب الجولة 18 في الدوري الممتاز، متفوقًا على أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، بتصويت الجماهير.

وكتب أحمد حسن فى تغريدة له عبر حسابه على فيسبوك "مروان عطية أفضل لاعب في الجولة الـ18 في بطولة الدوري الممتاز بتصويت الجمهور"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو ويستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق الأهلي تغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.