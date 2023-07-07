أم صلال القطري يكشف عن لاعب وحيد يتمنى ضمه من الأهلي

نقل أحمد حسن، لاعب المنتخب السابق، تصريحات علي أمين، المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري، ردا على الأنباء المتداولة في مصر، بشأن رغبة الفريق في ضم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد حسن، منشورا عبر حسابه على “فيس بوك”، نقل من خلاله هذا الرد: «المدير الرياضي لنادي أم صلال القطري: اللاعب الوحيد الذي أتمنى قدومه إلى الدوري القطري ولنادي أم صلال، هو محمد الشناوي حارس الأهلي».

ومن ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منافسه، الاتحاد السكندري، ضمن مؤجلات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، غدا السبت، 8 يوليو، ويستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق الأهلي، قد تغلب على الإسماعيلي، بهدف نظيف، أحرزه بيرسي تاو، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ستاد الجيش في برج العرب، والتي كانت مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويحتاج الأهلي 5 نقاطح من أجل الوصول إلى النقطة 77، وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.