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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أصفر.. جورجينا رودريجيز تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز

نشرت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، صوراً عبر حسابها علىانستجرام .

 

وظهرت جورجينا بأطلالة جذابة  أنيقة مرتدية فستان  باللون الاصفر  ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

 

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلىنادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

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