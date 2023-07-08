أردوغان بعد لقائه زيلينسكي: بوتين سيزور تركيا الشهر المقبل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يزور تركيا الشهر المقبل، وذلك في إطار الوساطة التركية لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "ناقشت مع الرئيس الأوكراني ملف تبادل الأسرى بين موسكو وكييف. كما أكدنا على احترام سيادة الأراضي الأوكرانية منذ ضم القرم".

من جانبه، قال زيلينسكي إن العالم ينتظر انفراجة في ملف تمديد صفقة الحبوب.

والجمعة، أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الحكومة الروسية تدرس مسألة عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، غير أنه لم بعد تحديد موعد للاجتماع المعتزم، وذلك وفقا لما ذكرته وكالات أنباء روسية.

ونقل عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن موسكو لم تنف عقد اجتماع محتمل. وترددت هناك تخمينات بشأن اجتماع كهذا على مدى أسابيع.

وشدد أردوغان على أن موسكو وأنقرة حافظتا على علاقتهما في إطار "شراكة بناءة" وثمنت روسيا ذلك للغاية. ولذلك فموسكو بطبيعة الحال مهتمة بماتتم مناقشته بين أردوغان وزيلينسكي.

ووفقا للمصادر التركية، فاتفاق شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي سينتهي في 17 يوليو، من بين القضايا التي تتم مناقشتها في الاجتماع.

وتهدد روسيا بعدم تجديد الاتفاق، الذي تم إبرامه الصيف الماضي بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

وأشار بيسكوف إلى أن أردوغان "قام بجهود عظيمة عدة مرات لتسوية مشكلات مختلفة تتعلق بالصراع في أوكران