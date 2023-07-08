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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار و"الهندسية للقوات المسلحة" و"العربية للتصنيع" يبحثون سبل دعم الصناعات المصرية

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعاً موسعاً، لبحث سبل دعم الصناعات المصرية، وتعظيم المكون المحلى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وحضر الاجتماع، المهندس عزت محمد عبدالعزيز، رئيس مصنع 99 الحربى، ممثلاً عن وزير الإنتاج الحربى، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور وليد عباس، معاون الوزير، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومسئولو الهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع، وممثلو تحالف شركة طلعت مصطفى شيندلر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن توجيهات القيادة السياسية، تؤكد ضرورة دعم الصناعات المصرية، وتعظيم المكون المحلى للوصول إلى التصنيع الكامل للمنتجات، وتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالصناعات المختلفة، التى تحتاج إليها الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعاتها التنموية، ووضع خطط لتصنيع قطع الغيار محلياً، وتوفير فرق عمل للصيانة المتخصصة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون بين وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، والشركات الوطنية الخاصة، وكبرى الشركات العالمية، فى عدد من المجالات، ومنها، توطين صناعة المصاعد، والمكيفات المركزية، والطلمبات الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المنتجات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

الاسكان والمرافق البنية الأساسية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التكنولوجيات الحديثة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الهيئة العربية للتصنيع

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