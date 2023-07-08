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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشيبع جنازة أب وأبناءه الصغار ببني سويف بعد وفاتهم في حادث سير

صدى البلد

في مشهد جنائزي مهيب ، خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف ، عقب سماع نبأ وفاة أب واثنين من أبناءه إثر تعرضهم لحادث سير بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل أكتوبر مساء أمس الجمعة.

وشيع أهالي قرية الزيتون في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت جنازة؛ رضا عبد المنعم عزوز في بداية العقد الخامس من العمر، وأبناءه الصغار تميم، وحنين،   إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة في مشهد جنائزي مهيب ، وسط حالة من الحزن الشديد كانت تنتاب جموع المشيعين.

ونعى العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأب المتوفي ونجليه مستخدمين صورهم معربين عن خالص حزنهم وعزائهم في هذا المصاب الجلل، وكان من بين هؤلاء أحد الأصدقاء المقربين للمتوفى حيث قال:

كلمات الفراق صعبة و نعي الصديق أصعب.. لم أتخيل أن أكتب كلمات أنعي بها صديق وأخي ورفيق الدرب وصاحب رحلة كفاح من الإبتدائية حتى الجامعة وصولاً لرحلة غربته وكفاحه لتأمين مستقبل لابنائه.

شريط حياة يمر مسرعًا في عقلي وأنا ناظر إليك بمثواك الأخير.. كنّا نجلس بالساعات يومياً.. ذكريات كثيرة جميلة معك.. صدمة رحيلك كبيرة .. صدمة ثقيلة أن تفقد صديق من الجيل.. صدمة أن ترى من في جيلك من كان يملئ الكون بالحركة والكلمات والذكريات ساكن بلا حركة أمامك.. العقل لا يستوعب و لا يصدق أنها النهاية أمام عيون تراك بالكفن وخيال شارد بين صوتك وأحاديثك وجلوسك وسنوات جميلة عشناها سوياً.

إنها الحياة يا صديقي قصيرة فانية لا قيمة لها .. فقد قطعت شريط جميل أستمر لسنوات في لمحة بصر بلا رجعة .. إنه الموت يا صديقي النهاية الحتمية لنا جميعاً .. هادم اللذات مفرق الجماعات لا يستجيب لصرخة ملهوف ولا لحسرة مفارق  في الجنة موعدنا يا صديقي .

وقال آخر: الأخ والصديق خيرة شباب الزيتون  شهيد بإذن الله تعالى رضا عبد العزيز أخي وصديقي وعشرة عمري كله في ذمة الله.. تبكيك عيني.. هناك فجوة أحدثت بقلبي منذ وقع الخبر المفجع.. شيء يحاول أن يصرف ذهني عن التفكير برحيله ثم يقذفني تارة أخرى في واقعٍ لا أريد أن أصدقه.. فقدنا الكثير من الأحبة.. إلا أن هذا الفقد جلل

التواصل الاجتماع حافظة بني سويف مدينة أكتوبر مركز ناصر وقع التواصل الاجتماعي محافظة بني سويف

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تشيبع جنازة أب وأبناءه الصغار ببني سويف بعد وفاتهم في حادث سير

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