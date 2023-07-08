عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية : تدفق المهاجرين يطيح بالحكومة الهولندية ولا انتخابات قبل نوفمبر

الحكومة الهولندية
الحكومة الهولندية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن لجنة الانتخابات الوطنية في هولندا، أكدت أن الانتخابات العامة الجديدة التي تنتظرها البلاد بعد استقالة الحكومة لن تجري قبل منتصف نوفمبر المقبل، إذ انهارت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء مارك روته، أمس الجمعة، بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق حول فرض قيود للحد من تدفق المهاجرين.

 

واندلعت الأزمة بعدما مارس حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ بزعامة "روته"، ضغوطًا لفرض قيود تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، وهو الأمر الذي رفضه اثنان من الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم، وستدير حكومة "روته" البلاد بوصفها حكومة تصريف أعمال حتى يجري تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وقد يستغرق الأمر عدة شهور.

 

وقال "روته" في مؤتمر صحفي، عرضت جزء منه قناة «القاهرة الإخبارية»: "ليس سرًا أن آراء الشركاء في الائتلاف متباينة حول سياسة الهجرة، اليوم علينا للأسف أن نستنتج أن هذه الخلافات صارت مستعصية، لذلك سأقدم استقالة الحكومة بالكامل إلى الملك"، وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع الماضي عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أبناء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب ويقيمون بالفعل في هولندا، وينص الاقتراح على أن تنتظر الأسر عامين على الأقل قبل أن يلتئم شملها.


ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات باتباع سياسات جديدة، لكن "روته" قال إن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وتطبق هولندا بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة تشددًا في أوروبا، لكن تحت ضغط من الأحزاب اليمينية كان روته يحاول منذ شهور البحث عن طرق لتقليل تدفق طالبي اللجوء.

هولندا المهاجرين روسيا القاهرة الإخبارية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

تشيبع جنازة أب وأبناءه الصغار ببني سويف بعد وفاتهم في حادث سير

الحكم في طعن الحكومة على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. اليوم

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. دولة عربية تستهلك 250 ألف برميل نفط يوميا

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

عمال نادي الزمالك يساندون مرتضى منصور قبل جلسة طعن الحكومة على عزله| شاهد

انخفاض أسعار الدولار اليوم السبت بدولة عربية

بعد تحذيرات الأرصاد|4 نصائح مهمة عشان تحمي نفسك من أشعة الشمس

شاهد..الرئيس الأوكراني يتحدى موسكو بزيارته هذه الجزيرة

إيران: مستعدون لاستئناف المفاوضات النووية في أقرب فرصة

الزمالك يستهدف صفقة هجومية مفاجئة من بيراميدز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب الخلاف بين الدكتور جمال شعبان وهبة قطب| تعرف عليه

تقبيل الأصابع والرقص على الكوب.. أغرب عادات العروس في حفلات الزفاف حول العالم

ببدلة رقص.. شاهد عروس تصدم الجميع بتصرف غريب على أغنية لأم كلثوم

طبيب يفجر مفاجأة عن مخاطر تخسيس الوزن بنوع أدوية منتشر بالأسواق| كارثة

فيديو

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ