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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسق المشروعات الذكية: تكريم طالب مصري بأمريكا لابتكاره روبوت ينظف البحار

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قال السفير هشام بدر منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنه تم إقتراح من قبل مقدمين برنامج ٨ الصبح  بشأن خلق مبادرة للمشروعات الخضراء الذكية لطلاب المدارس، وبالفعل تمت الاستجابة على الفور من قبل وزير التربية والتعليم رضا حجازي ووجه بمشاركة طلاب المدارس المتفوقين بالمشاركة بمشروعات الخضراء الذكية، وتم تفعيل هذا البرنامج في ١٩ مدرسة لتشجيع كل المدارس طلابها على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

 

وأكد، بدر، إنه تم إنشاء ٤٥ جلسة تدريبية من أعضاء المبادرة من المحافظات والجامعات، وتشحيع الطلبة على إعداد تأهيلهم على كيفية إقامة مشروع من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتي يتيح خلق تعاون فكري ومهني، وأنه تم نجاح أحد الطلاب السنة الماضية بعدما ابتكر فكرة روبوت يغوص تحت الماء ليقضي على المخلفات وتم تكريمة في أمريكا وحصل على جائزة وهذا يعتبر نموذج لطلبة المدارس بتشجعيهم على إقامة المشروعات الخضراء الذكية.

 

وأضاف منسق المبادرة الوطنية للمشورعات الخضراء الذكية، خلال مداخله هاتفيه ببرنامج “٨ الصبح ”المذاع على فضائية “الدي أم سي”، أن هذا المشروع يحث الطالب على كيفية إقامة مشروع  بالكامل ويديرة ويخلق له دراسة جدوي، وذلك من خلال تدريبات أون لاين، فهي دعوة لكل المدارس بشتجيع الطلاب من جميع الأعمار لإقامة المشروعات الذكية.

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